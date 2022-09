Assassin's Creed Mirage non avrà loot boxes e gioco d'azzardo: Ubisoft chiarisce

Nella giornata dell'11 settembre dall'Xbox Store era arrivata conferma su contenuti adulti e gioco d'azzardo in Assassin's Creed Mirage che gli sarebbero dunque valsi un rating Adults Only da parte dell'ESRB. Adesso però Ubisoft è intervenuta per fare chiarezza su ciò che offrirà il prossimo gioco della serie.

Sembra infatti che il rating AO sia stato assegnato per errore, e che in realtà l'avventura con protagonista Basim non offrirà alcun tipo di gioco d'azzardo reale. "In seguito all'annuncio di Assassin's Creed Mirage durante l'Ubisoft Forward, alcuni store hanno erroneamente mostrato le pagine di pre-order per il gioco con un rating AO dell'ESRB. Oltre a confermare che il rating di Mirage deve essere ancora deciso, Ubisoft vuole rassicurare i giocatori sul fatto che non ci saranno gioco d'azzardo reale e loot boxes all'interno del gioco", dichiara la compagnia in una nota ufficiale.

A seguito di questa precisazione gli store hanno aggiornato le proprie pagine rimuovendo non solo la classificazione sbagliata ma anche ogni riferimento al gioco d'azzardo. Si attende quindi di conoscere ufficialmente il responso dell'ESRB su Mirage, che molto probabilmente assegnerà un rating "Mature 17+" dati i contenuti maturi e violenti che caratterizzeranno il nuovo Assassin's Creed.

Tra gli altri dettagli certi, la durata di Assassin's Creed Mirage si aggirerà tra le 15 e le 20 ore, risultando quindi molto più breve rispetto agli episodi più recenti come Assassin's Creed Odyssey ed Assassin's Creed Valhalla.