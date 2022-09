Assassin's Creed Mirage non avrà sezioni ambientate nel presente, rivela il director

Dopo aver parlato del doppiaggio arabo di Assassin's Creed Mirage, i rappresentanti di Ubisoft hanno anche discusso del setting del nuovo titolo dedicato agli assassini.

In occasione di una recente intervista ai microfoni di Game Rant, il creative director del gioco, Stephane Boudon, ha svelato che Assassin's Creed Mirage non includerà sezioni ambientate nel presente/futuro. Questa scelta è stata fatta per poter raccontare in maniera più dettagliata, oltre che meno frammentata, la storia di Basim nella Baghdad del IX secolo, una cornice molto suggestiva e apprezzata dagli sviluppatori.



Tra le altre cose, la community della serie targata Ubisoft ha discusso nelle ultime ore dei contenuti per adulti di Assassin's Creed Mirage. Stando infatti alle informazioni incluse all'interno della pagina di preordine del gioco nell'Xbox Store, Mirage è stato registrato come titolo destinato a un pubblico di soli adulti e includerà scene esplicite ma, soprattutto, delle forme di gioco d'azzardo non simulato, basate sull'utilizzo di denaro reale.

Nella nostra anteprima di anteprima di Assassin's Creed Mirage vi abbiamo parlato degli elementi cardine del gioco, che segnerà un ritorno alle origini della serie, tra ambientazioni esotiche, stealth e parkour.

Assassin's Creed Mirage sarà un titolo cross-gen e uscirà nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e Amazon Luna.