Assassin's Creed Mirage non avrà un sistema di progressione per livelli

Con Assassin's Creed Mirage il team di Ubisoft ha deciso di far tornare la saga alle origini, riportando in auge tutti gli elementi che le hanno fatto guadagnare il successo che ha ottenuto. Anche per questa ragione, è stato deciso di rimuovere il sistema di progressione a livelli in stile gioco di ruolo.

Nelle ultime incarnazioni della serie, la svolta RPG in Assassin's Creed ha finito per dividere in modo piuttosto netto il fandom, anche alla luce delle soglie piuttosto rigide che bloccavano l'accesso ad alcuni contenuti. Questo non sarà il caso di Assassin's Creed Mirage.

Stéphane Boudon, Creative Director di Ubisoft, ha infatti rivelato che Basim, il protagonista del nuovo titolo in sviluppo, si svilupperà attraverso la storia e non attraverso una barra dell'esperienza. La dichiarazione arriva da un video-diario degli sviluppatori, in cui viene mostrato un albero delle abilità.

Ciò significa che Assassin's Creed Mirage conserva degli elementi RPG: Basim potrà apprendere come rotolare in automatico, rallentare il tempo mentre mira a mezz'aria, calciare un nemico dopo una parata e via discorrendo.

Tuttavia, a differenza di Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, dove era necessario dedicarsi ai contenuti secondari per progredire nella campagna principale o ferire determinati nemici, in Mirage questo tipo di sbarramento - tanto criticati nei predecessori - non ci sarà.

Oltre alle precedenti dichiarazioni sul fatto che Assassin's Creed Mirage sarà un gioco fortemente story-driven, Ubisoft ha precisato che sarà possibile potenziare e personalizzare alcuni strumenti di Basim, arricchendo il suo kit da assassino per mettere in atto strategie differenti basate sul proprio stile di gameplay. Se vogliamo farcene un'idea, possiamo già vedere in azione Basim nel video Deep Dive con sottotitoli in italiano.

Quanto alle armature, invece, non ce ne saranno in numero esorbitante, ma saranno inserite le tinture con cui personalizzarne il colore, come era posibile fare in Assassin’s Creed Brotherhood e in altri titoli della serie.