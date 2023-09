Assassin's Creed Mirage: gli obiettivi Ubisoft Connect già trapelati in rete

Il debutto di Assassin's Creed Mirage è ormai sempre più vicino: dal 5 ottobre 2023 i fan potranno vivere l'avventura di Basim in quel di Baghdad su PC e console PlayStation e Xbox. Nel frattempo però in rete sono già comparsi gli obiettivi legati ad Ubisoft Connect, rivelandoci alcune delle sfide presenti nel gioco completo.

Stando a quanto riportato dal portale Exophase, in totale sono 33 le challenge legate ad Ubisoft Connect, tutte collegate alle varie azioni che il protagonista può compiere nel corso delle sue missioni. Ad esempio un obiettivo richiede di nascondersi per 90 minuti cumulativi tra la folla o in mezzo allo scenario, mentre altri ancora si sbloccano effettuando 50 assassinii, 100 borseggi o stordire 100 nemici attraverso bombe fumogene. Non mancano anche achievements legati alla progressione del personaggio, come sbloccare 5 talenti dall'albero delle abilità oppure recuperare la propria Lama Celata, ed un altro ancora richiede invece di giocare per un totale di 10 ore.

Gli obiettivi Ubisoft Connect sono dunque piuttosto semplici come concept da sbloccare e richiedono di giocare a fondo il nuovo Assassin's Creed effettuando più volte le azioni di base. Non è chiaro al momento se gli obiettivi Ubisoft Connect siano analoghi ai regolari Trofei/Achievements su PlayStation e Xbox non essendoci contenuti strettamente legati alla storia, ma in ogni caso presto dovremmo avere maggiori dettagli a tal proposito. Intanto la compagnia francese ha confermato che Assassin's Creed Mirage avrà il supporto a DLSS e FSR, tutto a vantaggio degli utenti PC.

Tra gli altri aspetti già noti, Assassin's Creed Mirage ha un filtro nostalgico in stile AC1, con Ubisoft che ha fornito qualche dettaglio in più su questa particolare feature pensata per i fan di vecchia data del brand.