Assassin's Creed Mirage, in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

Assassin's Creed Mirage è l'ultimo capitolo della serie di Ubisoft uscito per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Amazon Luna il 5 ottobre 2023. Su Amazon è in offerta la versione digitale ad un prezzo mai visto prima per le console di Microsoft.

Assassin's Creed Mirage in offerta su Amazon Italia ad un prezzo mai visto prima

La versione in super promozione è l'edizione digitale per console Xbox One e Xbox Series X, acquistabile al prezzo scontato di 29,99 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 49,99 euro.

Su Amazon è acquistabile anche l'edizione Launch Edition di Assassin's Creed Mirage al prezzo di 49,99 euro per PS5 e Xbox Series X. Acquistando il gioco inoltre si potrà giocare anche la missione bonus "I quaranta ladroni" e all'interno di questa esclusiva edizione del gioco sono inclusi l'edizione fisica del gioco, la Mappa di Bagdad ed un set di tre litografie.

Di seguito i link per acquistarlo in edizione fisica Launch Edition:

Assassin's Creed Mirage è il tredicesimo capitolo della serie ed il successore di Assassin's Creed Valhalla uscito nel 2020. In questo nuovo capitolo seguiremo la storia di Basim Ibn Ishaq (un personaggio che abbiamo conosciuto in Assassin's Creed Valhalla) nella sua avventura nella Baghdad del IX secolo durante l'epoca d'oro islamica.

Questo nuovo gioco può essere definito come un vero e proprio ritorno alle origini della serie di Ubisoft, con una narrazione più lineare, un gameplay più stealth a differenza degli ultimi episodi che si concentravano maggiormente su l'open world e l'evoluzione da gioco di ruolo del protagonista.