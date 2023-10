Assassin's Creed Mirage, le origini dell'eroe: quanti anni ha Basim e dove è nato?

Se ci seguite saprete già che l'avventura di Assassin's Creed Mirage sta per avere inizio. In attesa di esplorare i vicoli di Bagdad nei panni di Basim Ibn Ishaq, ci focalizziamo proprio sulla figura del protagonista della nuova esperienza interattiva di Ubisoft per andare alla scoperta delle sue origini.

L'emozionante avventura promessaci dagli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux graviterà attorno a Basim, un astuto ladruncolo da strada che ha nel suo destino quello di diventare un Maestro Assassino. Il nostro intrepido alter-ego sarà perciò una componente fondamentale del canovaccio narrativo steso da Ubisoft per erigere l'impalcatura ludica di Assassin's Creed Mirage, di conseguenza è importante studiarne le origini in vista dell'ormai imminente odissea che ci attende su PC, PlayStation e Xbox.

La sussidiaria transalpina di Ubi ci descrive Basim come originario di Samarra che ha perso la madre da piccolo ed è stato costretto a crescere da solo nella ridente ma pericolosa Badgad nell'Eta dell'Oro dell'Islam: il giovane Basim ha perciò dovuto imparare da subito le 'regole della strada' e, forse per questo, ha sempre sognato di unirsi agli Occulti e trovare in essi una nuova famiglia per smarcarsi da una vita di stenti e sotterfugi.

Il destino di Basim, di conseguenza, non sarà meno complicato del suo passato, da qui l'importanza dei personaggi che si alterneranno nel corso della storia per influenzarne la maturazione in Maestro Assassino e indirizzarne il percorso che contribuiremo a tracciare insieme a lui per tutta la durata della campagna principale.

L'età del protagonista, se vista in quest'ottica, diventa perciò un fattore estremamente importante nella costruzione ludica e narrativa dell'impianto di gioco eretto da Ubisoft Bordeaux, da qui la domanda: quanti anni ha il Basim che interpreteremo in AC Mirage?

Grazie alla cronologia ufficiale di Ubisoft su Assassin's Creed Mirage sappiamo già che il titolo si colloca a nove secoli di distanza da AC Origin e a undici anni dall'odissea vichinga vissuta da Eivor in Assassin's Creed Valhalla. Il periodo storico scelto dagli sviluppatori francesi per ricostruire le atmosfere da Mille e una Notte di Assassin's Creed Mirage corrisponde esattamente all'861 d.C., mentre per l'anno di nascita del protagonista è stato scelto l'835 d.C.: ciò significa che il nostro eroe avrà all'incirca 26 anni.

L'età di Basim, a ben vedere, sembra essere più che indicata per un personaggio chiamato a fare appello a tutta la sua forza e intraprendenza per cimentarsi nelle attività parkour, nelle fughe rocambolesche e nelle battaglie previste da Ubisoft nel kolossal action adventure ormai prossimo ad approdare su PC e console.