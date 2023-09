Assassin's Creed Mirage a tutto parkour con la nuova clip di Basim

Dopo aver annunciato Assassin's Creed Mirage per iPhone 15 Pro, Ubisoft ci reimmerge nelle atmosfere da Mille e una Notte di Baghdad per mostrarci una clip di incentrata sulle dinamiche di gameplay legate al parkour.

Descritto a più riprese dal team di Ubisoft Bordeaux come uno dei pilastri dell'esperienza da vivere nei panni di Basim, il gameplay parkour sarà una componente fondamentale dell'avventura, un aspetto che riallaccia Mirage ai capitoli originari della serie per attualizzarne il linguaggio ludico e un approccio votato all'esplorazione, allo stealth e all'assassinio.

In tal senso rientreranno tutti gli sforzi profusi dalla sussidiaria transalpina di Ubi per infondere dinamismo nelle meccaniche di gioco, dalla corsa acrobatica alla fluidità dei movimenti da eseguire interagendo con ringhiere, sporgenze e quant'altro possa servire a Basim per sfuggire ai suoi inseguitori.

Basta dare un'occhiata al nuovo filmato propostoci dagli autori francesi per intuire la portata delle dinamiche parkour da sperimentare nel corso della campagna principale di AC Mirage, sullo sfondo di una grande metropoli del passato che, come la splendente Baghdad del nono secolo, promette di valorizzare gli elementi 'acrobatici' del sistema di movimento e combattimento del nostro alter-ego.

Per un ulteriore approfondimento su questo e su tanti altri temi, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage tra parkour, infiltrazione, contratti, potenziamenti e Perk, ma prima vi ricordiamo che la nuova avventura 'assassina' di Ubisoft è attesa al lancio per il 5 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.