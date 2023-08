Assassin's Creed Mirage tra parkour, infiltrazione, contratti, potenziamenti e Perk

Assassin’s Creed Mirage arriverà sulle console PlayStation e Xbox, PC e Steam Deck il prossimo 5 ottobre. I colleghi di Game Informer hanno avuto modo di provare il titolo di Ubisoft Bordeaux per un paio d’ore e hanno raccontato il tutto in un approfondimento contenuto nell’ultimo numero (che vi consigliamo di recuperare).

Intanto abbiamo raccolto le maggiori novità che caratterizzeranno il gameplay dell’attesa avventura di Basim.

Parkour, stealth, scontri

La demo è cominciata senza troppo contesto narrativo. Unitosi da non molto agli Occulti, Basim ha appena fatto ritorno da Alamut, una fortezza ancora in costruzione appartenente proprio al gruppo a cui ha aderito. Nel distretto Harbiyah di Baghdad il protagonista accetta un contratto (The Boat Heist), che lo chiama a raggiungere una piccola fortezza nemica, al fine di recuperare una barca e trasportarla nel luogo designato. Nell’avanzare tra le strade della grande città, il guerriero mette in mostra tutte le proprie capacità in questo parco giochi pensato per valorizzare l’elemento del parkour. Le sue animazioni sono fluide e credibili e i suoi vestiti si muovono in accordo coi suoi spostamenti.

Il Quest Director Simon Arsenault si è riferito alla corsa acrobatica come a uno dei tre pilastri di Mirage (gli altri due sono stealth e assassinio), da qui l’importanza di mantenere ad alti livelli il flow del parkour. Nel gioco è possibile raggiungere una certa location in molti modi diversi e anche la caduta da un palazzo è solo un piccolo intoppo prima della ripresa delle evoluzioni tra i tetti. Neanche a dirlo, la squadra di Bordeaux ha badato a riempire di nemici le aree sopraelevate, inclusa quella del contratto The Boat Heist. A tal proposito, missioni di questo tipo avranno anche degli obiettivi di contorno, come ad esempio il restare nascosti alla vista delle pattuglie per tutta la loro durata. Per farlo, si potrà ricorrere alla vista dell’aquila Enkidu, fida compagna dei cieli di Basim, per marcare i bersagli, studiarne i percorsi e cominciare a eliminarli silenziosamente. Tra assassinii con lama celata, coltelli da lancio e altre diavolerie, gli amanti della dimensione stealth si sentiranno a casa in Mirage.

Quando avvistati, potremo sguainare daga e spada per opporci agli avversari, così come ricorrere al parry per ottenere preziose finestre per effettuare esecuzioni. I nemici però non staranno fermi ad aspettare il loro turno per combattere, quindi bisognerà sempre sapere quando colpire e quando schivare. Questo perché basteranno pochi attacchi andati a segno per eliminare Basim.

I contratti, gli strumenti e i potenziamenti

I contratti sono contenuti opzionali, ma la loro importanza non deve essere sottovalutata. A quanto pare infatti sono parte di set più ampi, da completare al fine di aiutare le differenti fazioni che si trovano a Baghdad, in cui Basim si imbatte nel corso del suo viaggio. La demo conteneva anche The Concubine, un ulteriore incarico in un frangente più avanzato dell’avventura. In questo momento del suo percorso Basim potrà contare su delle possibilità molto interessanti, si pensi ai perk e ai bonus ottenibili dai potenziamenti, ma anche alle sue vesti da occulto, colorabili a piacimento in stile Assassin's Creed 2 e migliorabili in vari modi. Si parla ad esempio del 50% di riduzione del rumore prodotto durante gli assassinii. Troveremo inoltre degli speciali costumi non alterabili, visto il loro legame con determinate quest.

Le migliorie andranno a coinvolgere anche le armi del protagonista, potenziabili con vari perk (aumento del 50% della forza di attacco dopo un parry andato a segno). Coltelli da lancio, trappole, bombe fumogene, dardi e altri strumenti avranno dei livelli (Tier) di potenziamento raggiungibili previo l’ottenimento di materiali specifici e risorse (troveremo questi elementi ispezionando i cadaveri, svaligiando forzieri o sparsi per la città). Ogni Tier raggiunto implica lo sblocco dello slot per inserire un perk, fino all’avanzamento massimo di tre perk attivi in simultanea. Per fare esempi pratici, il coltello avvelenato può beneficiare di un tiro potenziato per spingersi a distanze maggiori e infliggere più danni. Lo strumento capace di emettere rumori per distrarre i nemici, in aggiunta, vanta sia perk più tradizionali, come raggio d’effetto aumentato, sia soluzioni più insolite, su tutte la possibilità di terrorizzare i soldati.

Assassin Focus, notorietà e abilità avanzate

Tornando al contratto – The Concubine – l’assassino deve raggiungere un palazzo per eliminare il suo bersaglio. Purtroppo, a causa della presenza di un tiratore non è possibile contare su Enkidu, a riprova della volontà di Ubisoft di spingere i giocatori a variegare il loro approccio alle missioni. Anche solo arrivare alla torre di guardia per sbarazzarsi del tiratore diventa quasi un puzzle, che però una volta risolto consente al protagonista di operare con meno preoccupazioni. Celati i cadaveri dei soldati nelle aiuole e in altri punti indicati, Basim può ricorrere all’Assassin Focus per liberarsi facilmente di piccoli gruppi di nemici. Si tratta di una tecnica formidabile, scenicamente d’impatto, ma non esattamente “credibile” a vedersi. Il Creative Director ha spiegato che in questi frangenti il protagonista è così efficiente e veloce che l’Animus non riesce a riprodurne per intero i movimenti (ecco perché Basim sembra teletrasportarsi da un bersaglio all’altro). Per ricaricare l’Assassin Focus bisogna compiere diverse uccisioni silenziose, quindi non si dovrebbe poter abusare di questa abilità. Eliminare così tanti avversari aumenta il livello di notorietà di Basim, fino a provocare l’arrivo di letali guardie d’elite, incaricate di dargli la caccia. Oltre a essere difficili da eliminare, questi uomini seguiranno l’occulto anche nelle aree di missione, rovinandogli l’infiltrazione e i piani ben studiati.

Il livello di notorietà insomma è in grado di influenzare ogni fase del gioco, in modo percepibile. Per abbassare la notorietà è possibile sfruttare i tre tipi di gettoni o Token. Il Power Token serve per corrompere i Munadi, che parlano nelle piazze della città. Con gli Scholar Token è possibile chiedere agli intrattenitori di distrarre le guardie, mentre con i Merchant Token si possono acquistare oggetti speciali presso determinati venditori. Resta sempre possibile strappare i manifesti dai muri, ma attenzione: bisogna farlo con discrezione, perché i testimoni potrebbero chiamare le guardie. Ecco quindi che per eliminare il bersaglio legato al contratto che aveva accettato, Basim non ha dovuto badare solo ai soldati situati nelle sue vicinanze. Durante i pedinamenti, effettuati per origliare informazioni utili, il guerriero potrebbe proseguire sui tetti, ma non senza badare a evitare o sconfiggere le guardie.

Gli sviluppatori hanno pensato a queste soluzioni per rendere più emozionanti queste fasi del gioco. Sappiamo inoltre che Basim potrà ricorrere a dei coltelli con veleno corrosivo per far sparire i cadaveri, così come a bombe fumogene in grado di far dimenticare la sua esistenza ai nemici colpiti, sempre grazie a uno speciale perk. Sembra proprio che Assassin's Creed Mirage ci conferirà un’ampia libertà d’azione.