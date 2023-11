Assassin's Creed Mirage, nuova patch: ora si può disattivare l'aberrazione cromatica

A circa tre settimane dall'uscita della patch 1.04 di Assassin's Creed Mirage, per l'avventura con protagonista Basim è tempo di un nuovo aggiornamento. Ubisoft mette a disposizione su PC e console l'Update 1.0.5 che, tra le diverse migliorie minori, ne aggiunge una che potrebbe far piacere a più giocatori.

Con la nuova patch è ora possibile disattivare l'aberrazione cromatica, filtro solitamente usato per arricchire ulteriormente il comparto grafico di un gioco con più dettagli visivi. Nello specifico, in Assassin's Creed Mirage l'aberrazione cromatica viene utilizzata per aggiungere forti sfumature rosse e blu talvolta in maniera invasiva, dunque con questa opzione è ora possibile godersi il titolo Ubisoft al meglio delle sue capacità grafiche.

Per il resto la patch introduce migliorie di contorno: oltre alla risoluzione di alcuni bug minori, compresi alcuni che impedivano di progredire in specifiche missioni, la patch 1.0.5 miglioria visivamente la resa di armi ed ambientazioni e migliora le animazioni generali di Basim. Migliorato anche l'audio, nello specifico gli effetti sonori degli animali, così come la stabilità generale dell'opera. Per ulteriori dettagli non perdetevi le patch notes sul sito ufficiale di Ubisoft.

