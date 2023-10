Assassin's Creed Mirage a perdita d'occhio nel nuovo video di presentazione

Assassin's Creed Mirage è ormai dietro l'angolo. Nato come omaggio ai primi titoli della serie di cui porta il nome, narra la storia di Basim nell'incantevole ma pericolosa città di Bagdad. Il video di presentazione di IGN ne celebra le bellezze, mostrandoci al contempo le reazioni della community a quanto finora emerso.

La diretta di celebrazione del lancio, condotta da Youssef Maguid e successivamente impreziosita dall'intervento del team di sviluppo, ci porta dietro le quinte di Assassin's Creed Mirage, svelandoci in che modo questo episodio mira a tornare alle radici della saga.

Dalla presentazione emerge il lavoro degli sviluppatori sull'intelligenza artificiale, il cui obiettivo era quella di alzare la qualità delle sezioni stealth, nonché la loro rilevanza all'interno della traversata. Anche il design di personaggi e ambienti ha seguito la vena più classica della saga, come dimostra la Lama Celata di Basim e la fedeltà con cui è stata ricreata la Bagdad nell'Età dell'Oro dell'Islam.

Una particolare attenzione è stata riservata anche alle musiche. Come sappiamo, Asassin's Creed Mirage comprende una canzone scritta dagli OneRepublic e non soltanto: anche la colonna sonora del gioco trae la propria linfa dall'unione della musica elettronica con gli strumenti delle tradizioni dei luoghi in cui si svolge il gioco.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage è previsto arrivare il 5 ottobre del 2023 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.