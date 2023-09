Assassin's Creed Mirage: si possono cavalcare cavalli, cammelli e dromedari?

Assassin's Creed Mirage ci porta ad esplorare la Baghdad del IX secolo, riportando la serie in un contesto mediorientale proprio come alle origini del brand. La mappa di gioco si prospetta piuttosto ampia, da esplorare a piedi ma non solo.

Si possono cavalcare cavalli, cammelli e dromedari in Assassin's Creed Mirage? Assolutamente sì: nel nuovo gioco della celebre serie Ubisoft, come come visto anche in diversi predecessori, è possibile utilizzare animali da trasporto per muoversi più rapidamente ed in sicurezza attraverso gli scenari, coprendo così ampie distanze in tempi relativamente più brevi. Cavalli, cammelli e dromedari sono a disposizione per il protagonista Basim Ibn Ishaq (volete sapere chi è il doppiatore italiano di Basim in Assassin's Creed Mirage?), che può così sfruttarli a proprio vantaggio per esplorare più a fondo Baghdad ed i suoi dintorni.

Gli animali come mezzi di trasporto sono in ogni caso un elemento ricorrente nella serie di Assassin's Creed, che già più volte in passato ha offerto questa possibilità ai giocatori, con tanto anche di combattimenti a fil di spada in groppa al proprio cavallo. Sapevate infine che Assassin's Creed Mirage doveva essere un DLC di Valhalla originariamente? Il progetto è poi divenuto sempre più grande, distaccandosi dal precedente gioco della serie e divenendo così del tutto autonomo.