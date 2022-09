Assassin's Creed Mirage: preordini aperti anche in Italia con missione bonus

Ubisoft ha ufficialmente aperto i preordini di Assassin's Creed Mirage, il nuovo gioco della serie svelato durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre. Sono tre le edizioni del gioco disponibili per il preorder, con una missione bonus per chi effettua la prenotazione.

Nel momento in cui scriviamo è possibile prenotare Assassin's Creed Mirage solamente su Ubisoft Store, prenotando una qualsiasi versione del gioco riceverete la missione bonus I Quaranta Ladroni. Le edizioni Standard, Deluxe e Custodia da Collezione sono ora disponibili in preorder al prezzo di 49.99 euro, 59.99 euro e 149.99 euro.

Edizione Standard a 49.99 euro

Gioco base

Deluxe Edition a 59.99 euro

Gioco base

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Deluxe Pack con outfit ispirato a Prince of Persia, aquila, cavalcatura, skin e armi

Custodia da Collezione a 149.99 euro

Questa edizione è disponibile solamente su Ubisoft Store e presso alcuni rivenditori selezionati.

Gioco in edizione Deluxe

Statuina di Basim alta 32 centimetri

Steelbook esclusiva con un design scelto dalla community

Mini artbook

Replica della spilla di Basim

Mappa di Baghdad

Colonna sonora (selezione di brani)

Assassin's Creed Mirage esce nel 2023 su PC, PS4, PS5 e console della famiglia Xbox (in aggiunta ad Amazon Luna), Ubisoft non ha ancora annunciato la data di uscita precisa ma indicativamente il gioco dovrebbe arrivare nella prima parte del nuovo anno, restiamo comunque in attesa di saperne di più.