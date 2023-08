Assassin's Creed Mirage si prepara all'azione: le dune ammantano l'animus

Dopo aver appreso la durata della storia principale di Assassin's Creed: Mirage, gli appassionati della saga degli Assassini possono dare un piccolo sguardo al nuovo capitolo in arrivo nel catalogo Ubisoft.

Il publisher francese ha infatti pubblicato sui propri canali social un breve teaser legato all'attesa avventura mediorientale. La clip video, che vi riportiamo in apertura a questa news, mostra la schermata di caricamento di Assassin's Creed: Mirage. Un'anticipazione sull'animus che attende i fan pronti a vestire i panni di Basim ibn Ishaq all'interno del nuovo action adventure. Tra dune di sabbia e atmosfere oscure, l'attesa per il day one del gioco si fa sempre più breve.

Come più volte ribadito dai team di sviluppo di Ubisoft, con questo capitolo la saga degli Assassini tornerà ai propri albori, con un gameplay più lineare e privo di progressione a livelli per il personaggio principale. A fare da sfondo a questa avventura ci penserà la spettacolare Baghdad dipinta da Assassin's Creed: MIrage, con la capitale irachena pronta ad accompagnare il viaggio di scoperta di Basim ibn Ishaq.



Atteso su PC e console, Assassin's Creed: Mirage sarà disponibile a partire dal prossimo 12 ottobre 2023, in autunno videoludico che si fa sempre più affollato e denso di appuntamenti.