Assassin's Creed Mirage ha preso esempio da Ghost of Tsushima per il doppiaggio

Sono molte le cose in comune tra Ghost of Tsushima e Assassin's Creed Mirage. Pur approcciandosi in maniera diversa al genere action/adventure, sono entrambi open world ambientati in luoghi e periodi storici lontani dai nostri, che hanno rappresentato la lingua parlata nel modo più autentico possibile.

Chiacchierando con la redazione di Gamesindustry.biz, il direttore artistico Jean-Luc Sala e il consulente culturale Mohammed Alemam hanno confessato che durante la localizzazione di Assassin's Creed Mirage si sono ispirati al lavoro compiuto da Sucker Punch per Ghost of Tsushima. Come? Donando agli abitanti di Baghdad un doppiaggio in arabo in linea con la loro collocazione storico/geografica, così come Sucker Punch ha fatto con il giapponese e i locali dell'isola di Tsushima.

Sala ha dichiarato: "Il gioco è completamente doppiato in arabo fin dal lancio. Abbiamo prestato molta attenzione a come le persone hanno amato giocare Ghost of Tsushima in giapponese. Onestamente, sarebbe stato un peccato perdere l'opportunità di tornare in Medio Oriente con Assassin's Creed e non includere una lingua che è ancora lì. È molto più autentico giocarci in arabo, anche se non sei arabo".

Il duo ha inoltre spiegato che la decisione di includere la lingua araba è stata presa subito nelle fasi iniziali dello sviluppo. Aleman, nello specifico, ha aggiunto: "L'arabo classico è ancora insegnato nelle scuole oggigiorno. Dunque le persone della regione araba sono cresciute imparando questa lingua. Molti libri sono inoltre scritti in lingua araba classica. Le persone ci sono abituate, è ancora preservata". L'arabo classico ha trovato diffusione a partire dal VII secolo d.C, dunque in Mirage, che è ambientato due secoli dopo, non avrebbe potuto mancare. Per garantire la rappresentazione più autentica possibile Ubisoft Bordeaux si è avvalsa del contributo di un folto di team di esperti linguisti, culturali e storici, assicurandosi che almeno uno di essi fosse presente in ogni sessione di doppiaggio di Mirage.

E voi, avete apprezzato la presenza della lingua araba di Assassin's Creed Mirage? Vi ha aiutato ad immedesimarvi nella splendente Baghdad del IX secolo?