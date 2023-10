Assassin's Creed Mirage: le prime recensioni danno il bentornato alla formula classica

Basim si prepara ad entrare in scena in Assassin's Creed Mirage. Sono uscite le prime recensioni della critica, che hanno riservato un'accoglienza moderatamente entusiasta per l'ultima fatica targata Ubisoft Bordeaux.

Vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Mirage per scoprire come ci è sembrato. Intanto, a seguire potete trovare un riepilogo dei voti assegnati da diversi altri esponenti della critica:

IGN: 8/10

Eurogamer: 4/5

PC Gamer: 77/100

Game Informer: 8/10

GamesRadar: 4/5

The Gamer: 3/5

Videogames Chronicle: 4/5

Dexerto: 4/5

Destructoid: 7,5/10

Gaming Bolt: 8/10

The Sixth Axis: 7/10

Stando alle opinioni maturate, il gioco ha mantenuto fede alla promessa di omaggiare le radici classiche della serie e di ripercorrerle nel suo gameplay. Il ritorno alla formula del passato è generalmente stato molto apprezzato da chi l'ha provato.

Anche la città di Bagdad è stata perlopiù elogiata, non solo per la ricchezza dei suoi colori e delle sue atmosfere, ma anche per la sua capacità di sembrare viva e pulsante, coadiuvata da un valente sonoro e da un accurato audio ambientale.

La qualità delle meccaniche stealth, come anticipavano gli sviluppatori nella diretta di presentazione per il lancio di Assassin's Creed Mirage, è effettivamente stata affinata, con la possibilità di potersi nuovamente mescolare alla folla come uno dei tanti espedienti per abbassare il proprio livello di notorietà.

Più criticati, invece, sono stati i bug rilevati all'interno del mondo di gioco, alcune incertezze nello schema dei comandi e alcune barriere allo scenario che, volute o meno, hanno reso l'esplorazione più frustrante. Vi ricordiamo che il gioco è previsto arrivare il 5 ottobre 2023.