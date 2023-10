Assassin's Creed Mirage, problemi su Xbox: il gioco non funziona per alcuni utenti

Come segnalato da numerose testimonianze su reddit, Assassin's Creed Mirage sta dando qualche grattacapo di troppo ai giocatori che l'hanno acquistato su console Xbox Series X|S e Xbox One.

A quanto pare, diversi utenti non riescono neppure ad avviare l'action-adventure di Ubisoft, e non è chiaro quanto bisognerà attendere prima che la situazione torni alla normalità. Il supporto Xbox ha segnalato a sua volta l'esistenza del problema, mentre sul canale Discord di Assassin's Creed leggiamo che "c'è un problema tra i server di Microsoft e quelli di Assassin's Creed Mirage", ma non è ancora ben chiaro quale sia l'intoppo.

L'errore 0x87e10bc6, secondo il sito Web del supporto Xbox, sta a significare che il gioco è "temporaneamente non disponibile", "non disponibile nella tua regione" o non è più nel catalogo dei giochi. Le soluzioni temporanee offerte sono attendere qualche minuto prima di provare ad avviare nuovamente il gioco, controllare lo stato di Xbox (che in generale rimane attivo e funzionante) e verificare che il gioco sia presente nel catalogo (lo è per alcuni giocatori e non per altri).

Nell'attesa di una soluzione definitiva, alcuni utenti reddit hanno suggerito che, andando in modalità offline sulla propria console Xbox, risulta possibile avviare il gioco. Il metodo in questione ha funzionato per alcuni, ma ad altri è stato invece chiesto di connettersi al WiFi prima di giocare, il che ha reso nuovamente impossibile avviare l'applicazione. E voi, avete riscontrato problemi giocando su Xbox?

Nel frattempo, Assassin's Creed Mirage ha conquistato la seconda posizione nella classifica software UK di inizio ottobre, superato solo da EA Sports FC 24.