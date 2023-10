Assassin's Creed Mirage: la prossima patch farà disattivare un effetto grafico

Nel corso delle ultime ore, i fan di Assassin's Creed Mirage hanno ricevuto un'ottima notizia da parte di Ubisoft. Sembrerebbe che l'azienda francese abbia accolto positivamente i feedback dell'utenza, decidendo di introdurre una feature richiesta a gran voce nella futura patch del gioco.

Stiamo parlando dell'aberrazione cromatica, un particolare effetto grafico che i videogiocatori, negli anni, hanno spesso dimostrato di non amare. Al fine di consentire a tutti di avere la miglior esperienza possibile col gioco ambientato a Baghdad, Ubisoft ha quindi deciso di introdurre un'apposita opzione per consentire a coloro i quali vogliono disabilitare l'aberrazione cromatica di procedere in tal senso.

Al momento non è chiaro quali siano le tempistiche per la pubblicazione dell'update, ma è probabile che non si tratterà di un processo rapido. Rimuovere tale effetto richiederà molto lavoro da parte degli sviluppatori ed è probabile che ci vorranno settimane affinché i giocatori di tutto il mondo possano decidere con un semplice click se attivarlo o meno.

In attesa che la software house fornisca indicazioni più precise anche sulle altre funzionalità che verranno introdotte con i prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Assassin's Creed Mirage.