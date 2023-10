Assassin's Creed Mirage PS5 vs Xbox Series X/S: quale versione vince?

Con il day one dell'ultima produzione di Assassin's Creed ormai alle spalle, grazie al nuovo Assassin's Creed Mirage che segna un ritorno al passato atteso da anni dalla community amante dell'età dell'oro dell'IP Ubisoft, è ora il momento di scoprire ciò che di interessante ha da offrirci l'avventura di Basim in quel di Baghdad.

Dopo il confronto tra il gameplay di Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed 1 avvenuto negli scorsi mesi, sorge spontanea la domanda che attanaglia i giocatori interessati al gioco che segna l'atteso ritorno alle origini: Assassin's Creed Mirage gira meglio su PS5 o Xbox Series X/S? Per rispondere all'annoso quesito, sono emerse in rete le prime comparazioni sulle tre versioni del titolo.

Come ormai abituati da diversi anni a questa parte, i giocatori PS5 e Xbox Series X potranno entrare in possesso di due versioni identiche: Assassin's Creed Mirage raggiunge una qualità visiva e prestazionale equivalente sulle due ammiraglie di casa Sony e Microsoft, che subirà delle modifiche soltanto in base alla scelta della modalità prediletta. Secondo le prime stime tecniche, sappiamo che Assassin's Creed Mirage gira ad una risoluzione massima in 4K/30 FPS sia su PS5 che su Xbox Series X, tendente ai 1944p e 1620p qualora si decidesse di puntare sul frame rate di 60 fotogrammi per secondo alla qualità dell'immagine.

Discorso diverso, invece, per Xbox Series S: qui, infatti, il gioco gira ad una risoluzione massima di 1620p nella sua quality mode e a 1080p-900p in modalità prestazioni. Si tratta di un compromesso necessario e ben noto ai possessori della sorella minore di Series X, la quale si trova a dover prestare il fianco alla componente visiva dei progetti prime e terze parti del mondo Microsoft.