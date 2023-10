Assassin's Creed Mirage quando esce? Data e ora di sblocco in Italia, niente early access

E' tutto pronto per il lancio di Assassin's Creed Mirage, il nuovo gioco della serie Ubisoft in arrivo questa settimana su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ma da quando si può iniziare a giocare? Ecco data e ora di sblocco del nuovo Assassin's Creed.

Assassin's Creed Mirage esce giovedì 5 ottobre in tutto il mondo, il gioco verrà sbloccato a mezzanotte (notte tra mercoledì e giovedì) su PlayStation e Xbox mentre su PC lo sblocco è previsto alle 01:00 del mattino, sempre di giovedì 5 ottobre.

Al contrario di molti altri titoli di recente uscita, Assassin's Creed Mirage non ha alcuna forma di accesso anticipato e dunque non sarà possibile giocare prima dell'orario indicato, che ribadiamo di seguito:

PlayStation e Xbox - 00:00 di giovedì 5 ottobre

PC - 01:00 di giovedì 5 ottobre

Il preload è già disponibile su tutte le piattaforme, Assassin's Creed Mirage pesa circa 33 GB su PS5, il peso varia dai 30 al 33 GB al netto di eventuali day one patch e aggiornamenti. Potete già iniziare a scaricare il client da PlayStation Store, Xbox Store, uPlay, Steam e Epic Games Store così da farvi trovare pronti per il day one.

La recensione di Assassin's Creed Mirage arriva il 4 ottobre alle 13:01, alla stessa ora vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it per commentarla insieme.