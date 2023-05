Assassin's Creed Mirage è un remake di AC1 o un gioco nuovo?

Il trailer del gameplay di Assassin's Creed Mirage presentato al PlayStation Showcase del 24 maggio vi ha fatto tornare in mente il primo, iconico capitolo della serie? Più che comprensibile, dal momento che anche il nuovo episodio è ambientato in Oriente. Che si tratti di un remake?

No, nonostante le atmosfere affini e le evidenti somiglianze estetiche, Assassin's Creed Mirage non è un remake di Assassin's Creed 1, piuttosto si tratta di un capitolo completamente nuovo ambientato in un'altra città, in un periodo storico antecedente e con un protagonista diverso.

L'iconico capostipite della serie narrava la storia di Desmond, ambientata nel 2012, e di Altaïr Ibn-La'Ahad, un membro della Confraternita degli Assassini che operava all'epoca della Terza Crociata (nel XII secolo), nelle città di Gerusalemme, Masyaf, Acri e Damasco. La storia di Assassin's Creed Mirage, invece, si svolgerà vent'anni prima di quella di Assassin's Creed Valhalla, più precisamente nel IX secolo nella città di Baghdad, e avrà per protagonista un giovane Basim Ibn Ishaq alle prese con i rudimenti del credo sotto la guida della maestra Roshan.

Anche se non sarà un remake del primo Assassin's Creed, possiamo comunque affermare che Mirage omaggerà le origini della serie discostandosi dai capitoli più recenti per configurarsi come un gioco d'azione e avventura fondato sulla narrativa e su elementi come lo stealth, il parkour e gli assassinii. Musica per le orecchie dei fan più nostalgici, che potranno dunque riassaporare quei sistemi di gioco che hanno tanto amato a cavallo tra gli anni '00 e '10. L'uscita di Assassin's Creed Mirage, attualmente in sviluppo presso gli uffici di Ubisoft Bordeaux, è fissata per il 12 ottobre 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.