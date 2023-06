Assassin's Creed Mirage: il 'Ritorno alle Origini' protagonista del nuovo video diario

Il primo dei tre video approfondimenti di Assassin's Creed Mirage offre a Ubisoft Bordeaux l'opportunità di raccontare il 'Ritorno alle Origini' promesso dalla nuova avventura con protagonista Basim.

La sussidiaria francese di Ubisoft ci permette così di sbirciare tra le pieghe del lavoro che sta portando avanti per creare quella che lo stesso team di Bordeaux definisce "un'esperienza che omaggia gli esordi della serie di Assassin's Creed, riprendendone gli elementi fondanti: corsa acrobatica, furtività e assassinii".

Come descritto nei mesi scorsi dal publisher transalpino, infatti, la nuova esperienza 'assassina' di Ubi guarderà alle origini della serie per narrare le gesta compiute da un giovane Basim Ibn Ishaq, il personaggio già incrociato esplorando la dimensione norrena di Assassin's Creed Valhalla.

Indossando i panni di Basim saremo chiamati a fronteggiare le visioni da incubo di questo astuto ladro di strada: per riuscire a dare risposta a queste visioni, il nostro alter-ego dovrà unirsi a un'antica organizzazione e imparare da essa tutti i segreti di un Nuovo Credo. Il canovaccio narrativo steso da Ubisoft aprirà una finestra sull'Età dell'Oro dell'Islam: il teatro scelto per concretizzare questa visione creativa, quindi, non poteva essere Baghdad, una delle città più importanti del nono secolo nonché snodo nevralgico dei commerci del tempo.

Vi lasciamo perciò al nuovo video diario e vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 12 ottobre. Nel frattempo, date un'occhiata al nostro speciale su Assassin's Creed Mirage e il fascino di Baghdad.