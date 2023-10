Assassin's Creed Mirage e i segreti del gameplay: quali sono le abilità di Basim?

Dopo il nostro approfondimento sulle attività secondarie di Assassin's Creed Mirage, ci rituffiamo nelle atmosfere da Mille e una Notte della nuova avventura di Ubisoft Bordeaux per soffermarci su uno degli aspetti più dirimenti del gameplay, ovvero sulle abilità di Basim.

A dispetto del ritorno al passato 'pre-ruolistico' descritto a più riprese dall'azienda transalpina, gli emuli del ladruncolo e aspirante Maestro Assassino di Bagdad potranno acquisire tutta una serie di abilità e potenziamenti per il proprio alter-ego, proprio come sperimentato dai giocatori di Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla.

Affrontando le sfide offerte dalla campagna principale di AC Mirage e dalla stratificata esperienza legata alle missioni secondarie, gli emuli di Basim possono acquisire le numerose abilità descritte dai rami dei talenti Fantasma, Ingannatore e Predatore. Ciascuno dei rami garantisce lo sblocco di potenziamenti studiati per migliorare costantemente le capacità parkour, stealth e di combattimento del protagonista.

Le abilità Fantasma, ad esempio, donano al protagonista delle fluide animazioni per allontanare gli assalitori con un calcio dopo una parata, oppure delle mosse per scavalcare i nemici mentre eseguono attacchi non bloccabili. Chi ama agire nell'ombra e tendere agguati ai propri avversari sarà inoltre felice di sapere che lo skill tree propone diverse abilità per affinare la percezione dell'aquila Enkidu con i poteri da Predatore e acquisire l'esperienza necessaria per ottenere nuovi strumenti da assassino con i potenziamenti da Ingannatore.

Per tutti gli altri approfondimenti sul gameplay, sulla storia, sul comparto grafico e sui contenuti della nuova esperienza interattiva targata Ubisoft, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage.