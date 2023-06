'Assassin's Creed Mirage vi farà sentire come dei Jedi', rivelano gli sviluppatori

Uno degli ultimi video di gameplay di Assassin's Creed Mirage ci ha permesso di conoscere un po' più nel dettaglio le fonti di ispirazione e le novità di questa produzione made in Ubisoft. Questo titolo, promettono gli sviluppatori, vi farà sentire come dei veri propri jedi.

Grazie a una serie di nuove dichiarazioni dell'animation director Benjamin Fox, accuratamente riportate dai colleghi di PCGamesN, scopriamo che gli sviluppatori hanno scavato a fondo nel passato del brand, cercando di proporre ai giocatori un'esperienza che potesse familiare ma, soprattutto, precisa e fluida. Tuttavia, ha affermato Benjamin Fox, il team di Mirage si è ispirato anche a molte altre opere appartenenti a generi completamente diversi, come Star Wars per esempio:

"Si può passare da un attacco all'altro molto rapidamente. In termini di stile di combattimento, la questione è piuttosto ampia. Abbiamo ovviamente usato i giochi originali di Assassin's Creed come punti di riferimento, ma abbiamo anche preso in considerazione altre cose. Abbiamo guardato ai samurai, ai Jedi per il modo in cui vengono gestite le spade e le spade laser".

Sembra insomma che il prossimo titolo principale della serie targata Ubisoft offrirà parecchi spunti interessanti per i videogiocatori. Se allora volete saperne di più, vi basterà consultare la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage realizzata da Giuseppe Arace.