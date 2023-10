Assassin's Creed Mirage: sorpresa! La prima patch aggiunge Denuvo su PC

Ubisoft ha pubblicato la day one patch di Assassin's Creed Mirage, questa non si limita a correggere bug e problemi tecnici in tempo per il lancio ma a quanto pare aggiunge anche la protezione Denuvo su PC, stando ad alcune testimonianze.

Il particolare il giornalista Timo Schmidt critica duramente Ubisoft accusando la casa francese di aver introdotto la protezione Denuvo dopo l'uscita delle prime recensioni di Assassin's Creed Mirage, dal momento che durante la sua prova anticipata non era presente alcun sistema di protezione.

Ad oggi non abbiamo modo di verificare esattamente come stiano le cose (la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage è avvenuta su console PS5) ma Schmidt non è l'unico a far presente come effettivamente in fase di review il gioco non avesse alcun sistema anti pirateria su PC, segno di come quest'ultimo sia stato aggiunto successivamente con la patch pubblicata nel giorno del lancio.

Nelle note della patch, Ubisoft non cita assolutamente la presenza di Denuvo, limitandosi a riportare correzione di bug e problemi tecnici, oltre ad interventi mirati per aumentare la stabilità e ridurre al minimo i crash. Dunque come stanno davvero le cose? Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla vicenda, che probabilmente non tarderanno ad arrivare nelle prossime ore.