Assassin's Creed Mirage spiegato da Ubisoft: Baghdad sarà uno dei protagonisti principali

Il ritorno alle origini di Assassin's Creed Mirage si rifletterà anche nell'approccio adottato da Ubisoft per reimmaginare la città di Baghdad nell'Età dell'Oro dell'Islam. A sottolinearlo è lo stesso Stephane Boudon, direttore creativo di AC Mirage, nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar+.

Dopo aver riferito che Assassin's Creed Mirage sarà un'esperienza più contenuta rispetto a quella offerta dagli ultimi capitoli a tinte GDR open world dell'epopea di Ubisoft, Boudon sottolinea che le ridotte dimensioni della mappa e le limitazioni free roaming non influenzeranno negativamente l'esperienza di gioco offerta dalla città di Baghdad.

Al contrario, secondo il direttore creativo di AC Mirage, sarà proprio grazie a questa natura più 'intima' che gli emuli di Basim avranno l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di una metropoli tanto vivace da rappresentare, per gli sviluppatori, un personaggio principale, tanto per la storia quanto per il gameplay.

La centralità di Baghdad nelle dinamiche ludiche e narrative di Assassin's Creed Mirage si rifletterà in quasi tutti gli aspetti dell'opera: come sottolinea Boudon, la città che esploreremo sarà decisamente più ricca e densa rispetto a quella dei primi Assassin's Creed, con una folla che ricalcherà il caos e la vivacità della Baghdad del IX secolo attraverso un'IA che reagirà in maniera più organica agli eventi scatenati, ad esempio, dai combattimenti o dai tentativi di fuga del nostro alter-ego. Una visione che l'azienda francese, d'altronde, ha già illustrato con lo spettacolare trailer di annuncio di Assassin's Creed Mirage ammirato durante l'evento Ubisoft Forward del 10 settembre scorso.

A questo punto non resta che attendere la data di lancio di Assassin's Creed Mirage, prevista indicativamente nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.