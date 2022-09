Assassin's Creed Mirage e grandi star: l'attrice Shohreh Aghdashloo interpreta Roshan

Dopo una lunga serie di rumor e leak, Ubisoft ha finalmente alzato il sipario su Assassin's Creed Mirage, il prossimo episodio della serie che tornerà alle origini in termini di ambientazioni meccaniche di gioco. Oltre al protagonista Basim Ibn Is'haq, il colosso francese ha già confermato la presenza di un altro personaggio chiave.

Si tratta di Roshan, mentore di Basim ed interpretata da una star d'eccezione: la candidata al premio Oscar Shohreh Aghdashloo, molto apprezzata da critica e pubblico non solo per le sue interpretazioni in serie di successo come 24 e The Expanse, ma anche per la sua voce unica ed inconfondibile. L'attrice di origini iraniane ha rivelato di essere rimasta "affascinata dalla forte personalità e dalla storia di Roshan", motivo per cui si ritiene felice di far parte del cast del gioco.

"E' una vera guerriera che combatte per la giustizia e protegge i suoi compagni Occulti", afferma Aghdashloo a proposito del suo personaggio, aggiungendo che "è onesta e leale, ma tiene la sua vecchia personalità nascosta in una coltre di mistero. Ed ovviamente il fatto che sia una donna matura di origini persiane la rende molto vicina alla mia storia personale".

Sarà dunque molto interessante vedere quanto sarà forte l'impatto di Roshan all'interno di Mirage e, in particolare, come si evolverà il suo rapporto con Basim nel corso dell'avventura. Nel frattempo è stato confermato che Assassin's Creed Mirage costerà 50 euro, ma i prezzi dei futuri giochi del franchise saranno comunque variabili. In aggiunta, Assassin's Creed Mirage non avrà sezioni ambientate nel presente, al contrario di quanto visto nei predecessori.