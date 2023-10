Assassin's Creed Mirage, oltre la storia c'è di più: come sono le attività secondarie?

Prendendo spunto dalla nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, sappiamo che alla campagna principale fanno da sfondo tante sfide che corrono in maniera complementare e parallela al percorso narrativo e ludico tracciato dalla storia di Basim: come sono le attività secondarie?

Con Assassin's Creed Mirage, d'altronde, sapevamo già che ci sarebbe stato un ritorno alle origini dopo il filone ruolistico di esperienze free roaming rappresentato da AC Origins, Odyssey e Valhalla; uno degli aspetti più dirimenti dell'esperienza di gioco 'pre-ruolistica' è appunto rappresentato dalle missioni secondarie.

Nel corso delle venti ore passate a esplorare in lungo e in largo i vicoli di Bagdad per immergerci nella sua storia, la fiorente metropoli dell'Eta dell'Oro dell'Islam ha sempre offerto il giusto quantitativo di incarichi secondari. A prescindere dalla fase del percorso intrapreso nella campagna principale, l'esperienza di gioco delle missioni secondarie proposteci dagli autori di Assassin's Creed Mirage risulta essere sempre varia e divertente, anche per quanto concerne le cosiddette 'fetch quest' e le attività di contorno più ripetitive o scontate, come i borseggi o le missioni 'da punto a punto'.

Senza entrare nel merito delle diverse attività da svolgere non mostrare il fianco agli spoiler, nel complesso possiamo ritenere soddisfacente il lavoro svolto da Ubisoft Bordeaux per arricchire l'esperienza ludica e contenutistica di AC Mirage, caratterizzando l'esplorazione di Bagdad con il giusto quantitativo di attività secondarie. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulle origini dell'eroe di Assassin's Creed Mirage, quanti anni ha Basim e dove è nato.