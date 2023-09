Assassin's Creed Mirage torna alle origini tra stealth e parkour: focus di Game Informer

Come confermato nei giorni scorsi, Assassin's Creed Mirage è protagonista del nuovo numero di Game Informer, che dedica un ampio coverage al nuovo episodio della celebre serie Ubisoft con approfondimenti dettagliati sul gameplay e le caratteristiche dell'avventura di Basim.

Attraverso una video-anteprima i redattori di Game Informer ci parlano più a fondo del prossimo gioco di Assassin's Creed testato presso gli studi di Ubisoft Bordeaux, confermando ancora una volta quanto già confermato in precedenza, ossia che Mirage sarà un ritorno alle origini rispetto a quanto visto con i più recenti titoli della serie. Game Informer conferma infatti la presenza di un rinnovato focus non solo sull'approccio stealth per i combattimenti, ma anche sul parkour grazie ad un level design che favorisce questo tipo di movimenti proprio come avveniva nei primi giochi del franchise.

Non solo: il sistema di arrampicate appare ora più complesso, con i giocatori che dovranno capire come scalare ogni struttura sfruttando gli appigli disponibili. Tra gli altri aspetti ludici presi in esame, Game Informer si concentra anche sul Focus, un'abilità che consente di inquadrare ed eliminare rapidamente i bersagli evidenziati, rendendo in questo modo l'azione più veloce e dinamica.

Per i fan di lunga data del brand, Assassin's Creed Mirage si conferma dunque un progetto da tenere seriamente d'occhio, in attesa che la versione completa debutti su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 5 ottobre. A tal proposito, stiamo già giocando ad Assassin's Creed Mirage e presto potremo darvi informazioni ancora più approfondite sulla nuova fatica Ubisoft.