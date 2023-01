Assassin's Creed Mirage: trapelata la data di lancio del nuovo gioco Ubisoft?

Tra i numerosi nuovi giochi di Assassin's Creed attualmente in cantiere presso Ubisoft troviamo anche Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo che, stando alle promesse della casa francese, riporterà la saga alle sue origini e si distanzierà dai più recenti episodi maggiormente orientati sulla componente ruolistica.

Al momento della presentazione del progetto, Ubisoft ha confermato che il gioco avrebbe fatto il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox nel corso del 2023, senza però specificare una periodo di lancio più preciso.

Una possibile data di uscita di Assassin's Creed Mirage è emersa dalle pagine di Allegro, un retailer polacco secondo il quale il titolo sarà disponibile a partire dal 30 giugno di quest'anno. Naturalmente non possiamo dare per certa l'informazione, che potrebbe essere un semplice placeholder del rivenditore. In ogni caso, in assenza di commenti di Ubisoft, si tratta dell'indizio più concreto che abbiamo attualmente sulla possibile data di lancio di AC Mirage.

Stando a quanto affermato in precedenza dal noto insider Tom Henderson, Ubisoft punta al mese di agosto per il lancio di Assassin's Creed Mirage, dopo aver rinviato internamente il progetto che avrà Basim come principale protagonista dell'avventura ambientata a Baghdad. Sembra quindi che la compagnia stia pensando ad una release estiva, ma come sempre sarà meglio attendere i prossimi annunci ufficiali.