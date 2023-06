Assassin's Creed Mirage: tre dettagli che ricordano il primo Assassin's Creed

Uno dei motivi per cui Assassin's Creed Mirage è molto atteso dai fan della serie è per il suo ritorno alle origini in termini di scenari e meccaniche di gioco, al punto che si notano più similitudini con l'originale Assassin's Creed del 2007.

Vi elenchiamo dunque di seguito tre punti in cui Assassin's Creed Mirage assomiglia all'iconico capostipite della serie Ubisoft, ad ulteriore prova del ritorno al passato messo in atto dagli sviluppatori:

Un gameplay d'altri tempi

Messe da parte le influenze Action/RPG che hanno caratterizzato i giochi principali più recenti del brand (Origins, Odyssey e Valhalla), Mirage sembra tornare ad un'epoca in cui nel brand contavano l'approccio silenzioso ai bersagli e l'attento sfruttamento dell'ambiente circostante in modo così da raggiungere i propri obiettivi passando inosservati. Guardando i video-gameplay sembra quasi di essere davanti ad una versione moderna dell'avventura con protagonista Altair, e questo nonostante Assassin's Creed Mirage non sia certo un remake di AC1.

Il mondo di gioco

Certo, i due giochi sono ambientati in epoche e realtà diverse, ma il contesto mediorientale fa in modo che Mirage ed il primo Assassin's Creed siano molto simili tra loro. La Baghdad che Basim esplorerà nel suo viaggio ha uno stile ed una struttura davvero simile alle città della Terra Santa (Gerusalemme, Damasco ed Acri) viste nel capostipite. In termini di atmosfera sembra di essere praticamente tornati al 2007, quando il capitolo originale conquistava il pubblico anche per la caratterizzazione del suo mondo di gioco.

Un filtro grafico speciale

Consapevole delle connessioni tra i suoi due titoli e del desiderio di voler compiere un ritorno alle origini, è la stessa Ubisoft a metterla ancora più in risalto con una specifica opzione. Assassin's Creed Mirage include un filtro grafico basato su AC1, che permette di affrontare il nuovo gioco con una palette di colori grigio-blu desaturati che richiamano alla mente proprio il comparto grafico dell'opera del 2007. Senza alcun dubbio una bella botta di nostalgia per chi ha conosciuto Assassin's Creed proprio dagli inizi.