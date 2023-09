Assassin's Creed Mirage vs AC1: tre somiglianze tra Basim e Altair

Ammettetelo, anche a voi è venuto in mente il primo Assassin's Creed quando avete visto per la prima volta un video gameplay di Mirage, vero? Il merito non è solamente di Baghdad, assolata e sabbiosa come il Vicino Oriente del capostipite della saga, ma anche del protagonista, Basim, che presenta diverse somiglianze con Altar. Le avete notate?

Due giovani Assassini desiderosi di onorare il Credo

A differenza della maggior parte dei protagonisti della serie, che si sono avvicinati al Credo degli Assassini nel corso delle avventure vissute dai giocatori, Basim è un membro dell'ordine già all'inizio del gioco, proprio come Altair. I due Assassini sono separati da molti secoli (Mirage è ambientato nel IX secolo d.C. mentre Assassin's Creed nel XII secolo d.C.) e da centinaia di chilometri (tra Baghdad e Gerusalemme ce ne passano quasi un migliaio), ma entrambi sono desiderosi di provare il proprio valore e scalare i ranghi dell'Ordine.

In merito a questo argomento, il Direttore Creativo Stéphan Boudon ha dichiarato: "Basim è un personaggio molto intrigante. È misterioso. Inoltre è interessante raccontare la storia della sua giovinezza, poiché crea un parallelismo con Altair. Non è proprio la stessa storia, ma quando giochi il primo Assassin's Creed vivi la vita di un Assassino che vuole scalare i ranghi e provare di essere degno del Credo; con Basim è esattamente lo stesso".



Hanno la stessa passione per gli assassini silenziosi

Dopo la trilogia composta da Origins, Odyssey e Valhalla, con Assassin's Creed Mirage Ubisoft ha fatto un salto indietro nel tempo ritrovando i ritmi e le meccaniche di gioco delle origini della saga, distanti dal filone action GDR e ben più vicine al genere avventuroso/stealth. Per questo motivo, non ci stupisce affatto vedere Basim muoversi e attaccare come Altair. I due Assassini hanno una forte propensione per il parkour, preferendo i tetti degli edifici alle strade affollate, doti che permettono loro di raggiungere gli obiettivi di soppiatto, balzare su di loro da una posizione sopraelevate e assassinarli silenziosamente con la lama celata.

Si vestono quasi nello stesso modo

Ad un occhio poco attento Assassin's Creed Mirage potrebbe sembrare un rifacimento o un seguito del primo episodio della saga. Ovviamente non lo è in alcun modo, tuttavia ci rendiamo conto che l'aspetto del personaggio principale potrebbe trarre in inganno: visto di spalle, Basim sembra proprio Altair! Tutti e due vestono di bianco e si muovono tra la folla con il cappuccio in testa, nascondendo il loro volto ai passanti (e al videogiocatore). Entrambi, inoltre, sono adornati da un drappo rosso che svolazza mentre s'arrampicano, saltano e combattono: Basim lo indossa sul davanti, mentre nel caso di Altair è visibile anche alle spalle.