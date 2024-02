Assassin's Creed Mirage: il nuovo update introduce la permadeath e tante ricompense gratis

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di Assassin's Creed Mirage che introduce una modalità di gioco aggiuntiva e una serie di extra che faranno piacere agli appassionati della serie Ubisoft.

Al centro della patch troviamo la Full Synchronization Challenge, ossia l'opzione per vivere l'avventura con la permadeath. In poche parole, quando si gioca in questa modalità e si muore bisogna ricominciare tutto da zero. Gli sviluppatori hanno specificato che l'opzione non può essere disattivata e quando è attiva non è possibile usufruire dei vantaggi del cross-save.

Legate a questa modalità di gioco vi sono anche nuove ricompense, una per ogni livello di difficoltà. Il completamento della Full Synchronization Challenge a livello di difficoltà Facile permette di ottenere un emblema, a Normale si riceve un emblema con la skin di Rayhan e a Difficile si ottengono tinture per sei costumi già disponibili (Initiate, Zanj Uprising, Abbasid Knight, Hidden Ones, Rostam, Bayek).

Altra novità è rappresentata dalla trasmogrificazione, che consente di utilizzare qualsiasi costume come se fosse una skin. Sembrerebbe inoltre che sia stato nascosto un nuovo easter egg a tema felino, ma non è chiaro di cosa si tratti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Assassin's Creed Mirage.