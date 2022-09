Assassin's Creed Mirage: upgrade next-gen gratis su PS5? Risponde la descrizione ufficiale

Assassin's Creed Mirage attende ancora di ricevere una presentazione vera e propria, ma Ubisoft ha già confermato che sarà proprio questo il nuovo capitolo della fortunata serie action-adventure che dovrebbe fare da ponte tra la trilogia RPG e l'ambizioso progetto di Assassin's Creed Infinity.

Oltre ad averci svelato che Assassin's Creed Mirage sarà cross-gen, la descrizione ufficiale trapelata prima del tempo ci dà conferma che il gioco offrirà agli utenti PlayStation la possibilità di effettuare l'upgrade next-gen su PS5 in via totalmente gratuita.

I giocatori che acquisteranno la versione PS4, quindi, potranno riscattare la versione digitale PS5 senza costi aggiuntivi. Tuttavia, i possessori dell'edizione fisica per PS4 che passeranno a PS5 Digital Edition dovranno acquistare la versione PS5 separatamente. La console senza lettore di Sony permette solo con i titoli idonei di effettuare un upgrade gratuito, e sembra non sia questo il caso.

"Se possiedi già la versione PS4 di questo gioco, puoi ottenere la versione digitale PS5 senza costi aggiuntivi e non è necessario riacquistare questo prodotto", leggiamo dalla descrizione. "I possessori dell'edizione fisica PS4 che acquistano la console PS5 Digital Edition senza lettore non potranno ottenere la versione PS5 senza costi aggiuntivi".

Al momento nessuna informazione per quanto riguarda le console Xbox, ma con tutta probabilità lo Smart Delivery consentirà di effettuare un upgrade gratuito.



Questi e altri dettagli saranno discussi il 10 settembre durante l'Ubisoft Forward, durante il quale potrebbe essere annunciato anche Assassin's Creed 1 Remake.