Assassin's Creed Mirage: uscita, protagonista, ambientazione e gameplay

Approfittando dell'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022, la casa francese ha delineato il futuro (roseo) di Assassin's Creed, composto da numerosi titoli ambientati nelle epoche storiche più disparate. Il più vicino all'uscita è Assassin's Creed Mirage: nella nostra Video Anteprima potete trovare tutte le informazioni che cercate.

Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, lo stesso team che ha curato l'espansione L'Ira dei Druidi di Valhalla, Assassin's Creed Mirage verrà pubblicato nel corso del 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Amazon Luna in tre differenti edizioni - Standard, Deluxe e Collector's Case. Sarà dunque un episodio cross-gen, dedicato anche a coloro che posseggono ancora le piattaforme di vecchia generazione.

La storia è ambientata nella splendente Baghdad del IX secolo, un'epoca d'oro per l'Islam, e vede come protagonista un giovane Basim Ibn Ishaq, personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere in Assassin's Creed Valhalla. La storia di Assassin's Creed Mirage è infatti ambientata vent'anni prima della saga vichinga di Eivor. Dal punto di vista del gameplay, invece, potete aspettarvi un ritorno alle origini della serie, con un focus su elementi come stealth, il parkour e gli assassinii.



Abbiamo parlato di questo e di molto altro nella nostra Video Anteprima di Assassin's Creed Mirage, che vi invitiamo a guardare in cima a questa notizia per approfondire la conoscenza del nuovo gioco degli assassini.