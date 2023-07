Assassin's Creed Mirage: la valutazione ESRB svela un colpo di scena della trama?

Nel mentre Ubisoft chiarisce la sua posizione riguardo a eventuali DLC ed espansioni di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della fortunata serie Ubisoft ha ricevuto la valutazione da parte dell'ESRB, che si occupa della classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti.

Vale subito la pena notare che il titolo ha ricevuto una classificazione Mature, ad indicazione che il gioco non ha intenzione di trattenersi in quanto a violenza e temi trattati. La descrizione del prodotto ci conferma che assumeremo il ruolo di un "ladro/assassino che combatte un gruppo segreto nell'antica Bagdhad. I giocatori esplorano ambienti open world mentre completano missioni (in cerca di oggetti, combattendo nemici) ed utilizzano lo stealth per uccidere bersagli umani. [...] Gli scontri vengono enfatizzati da urla di dolore e frequenti effetti di schizzi di sangue. Anche le cutscene dipingono scene di violenza: un prigioniero bendato pugnalato lentamente nel petto; una vittima assassinata tramite impiccagione. Le parole f**k e s**t sono presenti nel gioco".

Un particolare passaggio della descrizione ha fatto drizzare le antenne dei fan per quanto riguarda i possibili risvolti della trama (ovviamente interrompete qui la lettura in caso vogliate evitare possibili spoiler sul gioco).

La storia di Assassin's Creed Mirage potrebbe contenere un importante colpo di scena, in quanto la sinossi dell'ESRB menziona che i giocatori possono usare una varietà di armi per uccidere soldati, boss e persino "compagni assassini". Che Basim sia destinato a tradire l'ordine degli Assassini? Si tratta di un'ipotesi che peraltro affonda le sue radici in Assassin's Creed Valhalla, ma al momento non abbiamo alcuna certezza al riguardo.

Intanto, sembra che il Assassin's Creed Codename Red sia stato rinominato Assassin's Creed Edo all'interno degli studi di Ubisoft.