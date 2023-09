Assassin's Creed Mirage in video su PC: un'esperienza da Mille e una Notte grazie a Intel

Con ancora negli occhi le scene della clip sul gameplay parkour di Assassin's Creed Mirage, Ubisoft ci reimmerge nelle atmosfere da Mille e una Notte di Baghdad con un nuovo video su PC che incensa la collaborazione tra il publisher francese e Intel mettendo in luce i frutti di questa partnership.

L'alleanza tra il colosso videoludico francese e la casa di Santa Clara consentirà a tutti i possessori di PC dotati di processori e schede grafiche Intel di sfruttare appieno la propria configurazione hardware grazie al supporto HDR e alla compatibilità piena con la tecnologia di upscaling e upsampling Intel XeSS.

Il video promozionale datoci in pasto da Ubisoft conferma inoltre l'ottimizzazione estesa per le GPU Intel ARC e i processori Intel Core di 13° generazione, due fattori che, uniti per l'appunto alla compatibilità avanzata con XeSS, dovrebbe consentire a tutti i PC gamer con hardware aggiornato di sperimentare un gameplay fluido, responsivo ed estremamente appagante dal punto di vista grafico.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo trailer che precede il lancio dell'avventura di Ubisoft, prevista per il 5 ottobre su PC, PlayStation e Xbox, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Assassin's Creed Mirage giocato per 3 ore, tante conferme e poche sorprese.