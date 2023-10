Assassin's Creed Mirage vs AC1: quale preferisci?

Ubisoft ha sempre dipinto Assassin's Creed Mirage come un ritorno alle origine: nella nostra recensione di Assassin's Creed Mirage abbiamo evidenziato quanto l'avventura di Basim pesca a piene mani dal passato in termini di atmosfere e meccaniche, prendendo spunto in particolare dall'iconico capostipite del 2007.

Effettivamente i punti in contatto tra Mirage ed il primo Assassin's Creed ci sono in quantità piuttosto considerevole. Oltre ad essere entrambi ambientati in uno scenario mediorientale, il focus del gameplay è fortemente incentrato sull'approccio stealth: mimetizzarsi tra la folla, muoversi silenziosamente per non farsi individuare, sfruttare ogni tipo di sporgenza ed appiglio, pianificare strategie di attacco sono tutti tratti condivisi da entrambi i giochi. A questo si aggiunge pure la struttura delle missioni principali, anch'esse con alcuni punti in comune: sia Basim che Altair conducono indagini e raccolgono informazioni per individuare i propri obiettivi e portare avanti con successo i propri incarichi.

Da ricordare inoltre la presenza in Mirage di un filtro grafico blu e grigio opzionale che richiama appunto alla mente l'estetica del capitolo originale, così da dare un tocco nostalgico in più al nuovo gioco. Chiaramente Mirage segue comunque una propria strada moderna con sistema di controllo, equipaggiamenti, abilità speciali e personalizzazioni adattate alle esigenze del mercato odierno, ma è indubbio che Ubisoft Bordeaux si sia fortemente ispirata all'avventura di Altair per plasmare il più recente episodio del franchise.

Ci sono anche più somiglianze tra Basim ed Altair di Assassin's Creed che accomunano ulteriormente le due opere, così da completare ancora più a fondo il ritorno alle origini alla base di Mirage. Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea: quale preferite tra Mirage e l'originale Assassin's Creed? Meglio il nuovo capitolo oppure vince la nostalgia? Sotto con i commenti!