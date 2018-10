Assassin's Creed: il multiplayer potrebbe tornare in futuro

La componente multiplayer di Assassin's Creed ha riscosso un discreto successo in passato ma dai tempi di Unity questa caratteristica è stata rimossa per concentrarsi unicamente sul comparto single player ma non è escluso possa tornare in futuro...

A rivelarlo è Serge Hascoet di Ubisoft sulle pagine di GameInformer USA: "in Ubisoft utilizziamo varie tecnologie, quindi è una valutazione che dobbiamo portare avanti per ogni singolo progetto. Al momento Assassin's Creed non prevede il multiplayer, tuttavia si tratta di uno degli aspetti più coinvolgenti di un moderno videogioco e stiamo cercando di integrarlo nuovamente..."

Niente di ufficiale dunque, sembra però che i piani per introdurre nuovamente il multiplayer in Assassin's Creed non siano stati del tutto abbandonati. Nello stessa intervista, Hascoet ha parlato anche di Prince of Persia e Splinter Cell, spiegando come al momento la casa francese non abbia le risorse necessarie da investire per il ritorno di questi franchise, tuttavia non è escluso che le due serie citate possano tornare in vita nel prossimo futuro.

Assassin's Creed Odyssey, nuovo episodio della saga Ubisoft, sarà disponibile dal 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco verrà utilizzato anche come test per Google Project Stream, la nuova piattaforma di streaming di Big G, utilizzabile con il browser Chrome.