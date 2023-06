In quale Assassin's Creed muore Desmond Miles?

Nei primi giochi di Assassin's Creed, a fare da collante alle avventure degli Assassini attraverso i secoli c'era lui, Desmond Miles, protagonista della parte ambientata nel presente della narrativa. Desmond è stato una figura chiave della serie targata Ubisoft, nonostante il suo personaggio sia uscito di scena ormai da anni.

Vi ricordate in quale Assassin's Creed muore Desmond? La sua scomparsa avviene alla fine di Assassin's Creed III, quando riesce a scongiurare l'apocalisse sulla Terra attraverso la sua decisione finale (ecco maggiormente nel dettaglio come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed III), sacrificando la propria vita affinché il genere umano possa andare avanti.

La morte di Desmond rappresenta anche un punto di svolta per il franchise: dopo essere apparso nei primi cinque episodi della serie (oltre al già citato terzo episodio è protagonista anche dell'originale Assassin's Creed e di Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations), a partire da Assassin's Creed IV Black Flag la storia nel presente si evolve attraverso personaggi del tutto nuovi, dapprima tramite un dipendente Abstergo senza nome fino ad arrivare a Layla Hassan, figura chiave in Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. In molti capitoli successivi ad Assassin's Creed III, tra l'altro, la componente ambientata nel presente inizia a rivestire un ruolo meno cruciale rispetto a quanto invece avveniva nei giochi con Desmond, ed una figura della sua stessa portata finora non si è ancora rivista nel brand.

Parlando a proposito degli Assassini dei quali Desmond ha rivissuto gli eventi attraverso l'Animus, ricordate anche come è morto Altair di Assassin's Creed?