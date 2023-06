In quale Assassin's Creed muore Ezio Auditore?

Ezio Auditore da Firenze è considerato ancora oggi il protagonista più celebre ed amato di Assassin's Creed, protagonista di una trilogia iconica pubblicata tra il 2009 e il 2011, che ha coperto tutta la sua vita dalla nascita fino alla morte.

Parlando a proposito della sua scomparsa, ricordate in quale Assassin's Creed muore Ezio? Ebbene, tecnicamente gli ultimi atti della vita del Maestro Assassino italiano non vengono narrati in nessuno dei giochi principali della serie: la morte di Ezio Auditore di Assassin's Creed viene infatti raccontata in un mediometraggio intitolato Assassin's Creed Embers, pubblicato nel novembre del 2011 in contemporanea ad Assassin's Creed Revelations, incluso nelle edizioni limitate del gioco oppure acquistabile online separatamente.

Lo scopo di Embers è appunto quello di mostrare ai fan gli ultimi giorni della vita di Ezio, ormai sessantacinquenne e ritiratosi a vita privata nella sua villa costruita nella campagna attorno Firenze. Il nobile fiorentino ha passato i suoi ultimi anni in compagnia della moglie Sofia Sartor e dei loro due figli, Flavia e Marcello, per poi esalare il suo ultimo respiro proprio nella sua Firenze, mentre accompagnava Sofia e Flavia a fare compere in città.

Ricordiamo infine in quali giochi c'è Ezio Auditore di Assassin's Creed, le cui comparse non si limitano solamente alla trilogia che lo ha visto come protagonista principale.