Assassin's Creed: nessun nuovo gioco della serie è previsto per il 2019

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha dichiarato in occasione della Gamescom che la compagnia non ha in programma di pubblicare un nuovo Assassin's Creed nel 2019, l'idea è quella di supportare Assassin's Creed Odyssey per tutto il prossimo anno e probabilmente anche per buona parte del 2020.

Guillemot fa sapere che Odyssey è stato sviluppato in contemporanea con Assassin's Creed Origins, da qui la decisione di farli uscire a dodici mesi di distanza, mentre non c'è tempo materiale per sviluppare un nuovo capitolo della serie per il 2019. "Avrete comunque molti contenuti per Assassin's Creed Odyssey. Il team vuole offrire tante novità a cadenza regolare, indicativamente avrete contenuti per almeno due anni", queste le parole pronunciate dal CEO di Ubisoft alla fiera tedesca.

Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile in Europa dal 5 ottobre nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nessuna conferma invece riguardo un possibile porting per Nintendo Switch.