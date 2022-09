Assassin's Creed Nexus è stato cancellato? Tom Henderson svela tutte le missioni

A distanza di qualche mese dagli ultimi leak a tema Assassin's Creed Nexus, si torna ancora una volta a parlare del gioco in VR ambientato nell'universo del celebre brand Ubisoft.

L'ormai noto insider Tom Henderson ha infatti pubblicato una serie di informazioni legate al gioco che, per qualche strano motivo, non ha fatto parte del lungo Assassin's Creed Showcase che ha fatto da chiusura all'ultimo Ubisoft Forward. Stando alle parole di Henderson, il gioco è composto da sedici missioni, ciascuna delle quali vede come protagonisti gli assassini più famosi della serie, ovvero April, Ezio, Cassandra, Connor e Haytham. Oltre a svelare il titolo di ciascuna missione e il relativo personaggio giocabile, l'insider ha anche anticipato che il gameplay del titolo in realtà virtuale prevede azioni come eliminazioni furtive, combattimenti, salti della fede, scalate e fasi di scassinatura.

A far preoccupare è però la parte finale delle dichiarazioni di Henderson, il quale sostiene che il destino di Assassin’s Creed Nexus potrebbe essere incerto. Dopo la cancellazione di Spinter Cell VR e la mancata presenza del gioco all'evento di qualche settimana fa, è probabile che l'azienda abbia deciso di accantonare il progetto momentaneamente o di eliminarlo definitivamente.