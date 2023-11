Assassin's Creed Nexus conquista il pubblico: 'ancora più fantastico di quanto sembri'

Nella giornata di ieri abbiamo compiuto il salto della fede in Realtà Virtuale con la recensione di Assassin's Creed Nexus, l'ultima produzione targata Ubisoft approdata nel mondo della VR per Meta Quest 2/3. Ma com'è andato il titolo? Assassin's Creed Nexus ha conquistato il pubblico, entusiasta di tornare a vivere l'ordine degli assassini in VR.

Dalle recensioni che possono essere lette nell'apposita sezione della scheda del gioco presso il sito di Meta, possiamo leggere che Assassin's Creed Nexus è "Il gioco che la VR stava aspettando. È Assassin's Creed in VR, letteralmente, ed è ancora più fantastico di quanto sembri", secondo le opinioni dell'utente Johna, che ha assegnato un perfect score di 5/5 stelle. "È esattamente come essere all'interno di uno dei primi AC e io sono all'interno del gioco per la prima volta dopo 15 anni... Ne è valsa assolutamente la pena".

C'è chi, sulla falsa riga di quanto descritto dall'utente di sopra, lo definisce come "incredibile. Per ora sono solo nel primo piccolo villaggio ma wow. Sembra di aver viaggiato indietro nel tempo e questa sensazione è palpabile quando si cammina in giro ed è sorprendente". Assassin's Creed Nexus ha ricevuto il benestare del pubblico, il quale è stato conquistato da quanto realizzato con l'ultima iterazione dell'avventura degli assassini.

Tuttavia, tra le informazioni più degne di nota vi sono anche quelle circa la calibrazione del sistema di arrampicata descritto dall'utente Micky: "anch'io ho avuto il problema dell'arrampicata. [...] Quando si esegue la calibrazione iniziale è necessario stendere le braccia lateralmente come indicato. Se non lo si fa, è impossibile arrampicarsi". Assassin's Creed Nexus è disponibile su Meta Quest da ieri 16 novembre. Siete già partiti alla volta della scoperta di questo viaggio con la Virtual Reality?