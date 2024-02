Assassin's Creed Nexus delude e Ubisoft frena sulla VR, Codename Red esce entro marzo 2025

Durante l'ultimo report finanziario di Ubisoft, il publisher ha sottolineato la tiepida accoglienza riservata ad Assassin's Creed Nexus VR: il gioco destinato alle piattaforme in realtà virtuale non ha venduto quanto sperato e la casa francese mette un freno ai progetti di questo tipo.

Sebbene non ci sia l'intenzione di dismettere completamente il supporto a PlayStation VR2 e Meta Quest, Ubisoft limiterà gli investimenti sui giochi VR proprio a causa dell'insuccesso commerciale di Assassin's Creed Nexus, titolo di alto profilo che avrebbe dovuto dare uno scossone al mercato dei giochi in realtà virtuale, ma così purtroppo non è stato.

Ubisoft non è al momento soddisfatta delle vendite di Assassin's Creed Nexus e ad oggi non sembra esserci un mercato VR così vasto da giustificare lo sviluppo di grandi giochi AAA per queste piattaforme. In ogni caso il publisher continuerà a monitorare la situazione e investire limitatamente su nuovi giochi VR, almeno fino a quando i numeri non saranno soddisfacenti.

Continuando a parlare di Assassin's Creed, Ubisoft ha poi confermato che Assassin's Creed Codename Red uscirà il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025, finestra che vedrà anche il lancio di Star Wars Outlaws di Massive.