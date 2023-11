Assassin's Creed Nexus è disponibile su Meta Quest: la serie parte alla conquista della VR

Sullo sfondo del gameplay che svela i segreti di Assassin's Creed Nexus, Ubisoft e gli studi Red Storm celebrano il lancio su dispositivi Meta Quest del primo capitolo in Realtà Virtuale di questa storica serie.

Per la prima volta nel franchise di Assassin's Creed, gli appassionati vecchi e nuovi della serie Ubisoft potranno incarnare in prima persona tre diversi assassini in altrettanti periodi temporali, dando così libero sfogo all'immaginazione di chi ha sempre sognato di brandire la lama celata, esplorare città dall'alto con il parkour, ingaggiare frenetici scontri all'arma bianca e padroneggiare i movimenti furtivi dei propri eroi preferiti.

Assassin's Creed Nexus VR riporta quindi i giocatori in tre ambientazioni indimenticabili della serie, il tutto per scoprire storie inedite di Ezio Auditore nel Rinascimento italiano, di Kassandra in un'Atene governata dai "Trenta Tiranni" e del fiero Connor durante la Rivoluzione Americana. L'approccio allo sviluppo adottato dal team di Ubisoft Red Storm fa della libertà il perno del gameplay e della storia, con la piena automonia offerta ai giocatori nella scelta delle azioni da compiere per raggiungere i propri obiettivi.

Per concretizzare questa visione creativa, i ragazzi di Red Storm si sono avvalsi dell'esperienza degli altri team che hanno contribuito allo sviluppo di Assassin's Creed per includere tutta una serie di funzioni di accessibilità studiate per rendere ancora più confortevole il movimento. Gli utenti potranno ad esempio eliminare parzialmente o completamente lo spostamento nello spazio, utilizzare la funzione Paura delle Altezze per ridurre la sensazione di vertigini e mitigare altri aspetti dell'esperienza da vivere in Realtà Virtuale.

L'esperienza interattiva di Assassin's Creed Nexus VR è perciò disponibile da oggi, giovedì 16 novembre, al prezzo di 39,99 euro sulla piattaforma Meta Quest che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Nexus VR.