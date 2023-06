Assassin's Creed Nexus esce anche su PlayStation VR2?

Sul palco dell'Ubisoft Forward 2023 abbiamo potuto finalmente vedere un primo trailer di Assassin's Creed Nexus, il primo capitolo della serie pensato per la realtà virtuale e che coinvolgerà alcuni dei più famosi protagonisti della serie. Ma su quali piattaforme sarà possibile giocare questo titolo?

Almeno per il momento, sembrerebbe che le uniche e sole piattaforme di destinazione del gioco Ubisoft siano Meta Quest 2 e Meta Quest 3, ovvero le ultime due generazioni di visori firmati Oculus. Non vi è quindi alcuna informazione in merito ad una eventuale versione PlayStation VR2, che potrebbe non arrivare mai per via degli accordi presi dall'azienda francese, i quali potrebbero rendere il prodotto un'esclusiva in maniera indefinita. Solo il tempo potrà dirci se si tratta o meno di un'esclusiva temporale: in tal caso, è probabile che Ubisoft realizzi una versione del gioco anche per visori di altri brand e, ovviamente, è improbabile che PlayStation VR2 venga escluso.

Per chi non lo sapesse, il gameplay di Assassin's Creed Nexus non è ancora stato mostrato al pubblico e il filmato che abbiamo potuto osservare nel corso dello show estivo di Ubisoft non è che uno splendido video in computer grafica che serve a presentare quelli che saranno i protagonisti e a far capire, a grandi linee, come funzionerà il gioco.