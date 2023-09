Assassin's Creed Nexus: esplorazione e combattimenti in Realtà Virtuale nel nuovo video

Di ritorno dalla splendente Baghdad di Assassin's Creed Mirage con il video delle funzionalità PC e Intel, Ubisoft solletica la nostra curiosità pubblicando delle scene di gameplay inedite di Assassin's Creed Nexus, un'esperienza interattiva da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale.

Il nuovo capitolo della saga 'assassina' del colosso videoludico francese abbandona i canoni tradizionali della serie per abbracciare, appunto, un gameplay studiato per essere fruito solo ed esclusivamente in VR inforcando un visore Meta Quest 2, Meta Quest Pro o Meta Quest 3.

L'ultimo filmato di Assassin's Creed Nexus ci porta idealmente negli universi interattivi dei capitoli più iconici di questa IP per mostrarci in azione Ezio Auditore (Assassin's Creed II), Connor (Assassin's Creed 3), e Kassandra (Assassin's Creed Odyssey), ciascuno alle prese con i rispettivi nemici e con le immancabili sessioni di esplorazione e risoluzione di enigmi. A giudicare da quanto mostratoci da Ubi, Nexus assumerà i contorni di un viaggio in Realtà Virtuale pieno di missioni da svolgere e di attività da completare indossando i panni degli eroi più rappresentativi della serie.

La commercializzazione di Assassin's Creed Nexus è prevista per il 16 novembre in esclusiva su dispositivi della famiglia Meta Quest. Almeno per il momento, quindi, non sembra essere prevista nessuna versione PlayStation VR 2 di Assassin's Creed Nexus.