Assassin's Creed Nexus: Ezio, Connor e Kassandra tornano su Meta Quest, trailer da Ubisoft

In occasione dell'Ubisoft Forward, la compagnia di Yves Guillemot ci illustra il futuro della serie di Assassin's Creed anche attraverso Nexus, il nuovo progetto pensato per la Realtà Virtuale e in arrivo su Meta Quest.

Proprio come suggerivano gli insistenti rumor, in Assassin's Creed Nexus potremo nuovamente vestire i panni di tre dei protagonisti che maggiormente hanno scritto la storia del franchise: Ezio Auditore, Connor e Kassandra.

"Diventa l'Assassino in Assassin's Creed Nexus VR. Impersona i leggendari Assassini in una storia completamente nuova creata esclusivamente per la realtà virtuale. Fai parkour e arrampicati liberamente su mappe aperte mentre decidi come raggiungere gli obiettivi. Usa i movimenti del mondo reale con una varietà di armi mentre combatti nemici ostici e reattivi. Manovra furtivamente nascondendoti nell'ombra o mimetizzandoti tra i civili. Sperimenta la corsa degli omicidi aerei e lo spaventoso salto della fede. L'innovativa funzionalità VR offre la migliore esperienza immersiva con le migliori caratteristiche di comfort per aiutare con le vertigini o la paura dell'altezza".

Il trailer che vi abbiamo riportato più in alto non svela i dettagli del gameplay, ma potete dare uno sguardo ad una galleria di immagini in-game che vi abbiamo allegato in calce, e che ci riportano nelle ambientazioni italiane, americane e greche già visitate nei precedenti capitoli della serie. Assassin's Creed Nexus arriverà su Meta Quest 2, Meta Quest 3, e Meta Quest Pro ad una data di uscita ancora ignota.

Nel corso dell'evento è stato mostrato un nuovo trailer di Assassin's Creed Mirage.