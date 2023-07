Assassin's Creed Nexus può essere messo in Wishlist ora: pronti all'esplorazione in VR?

Dalle pagine ufficiali di Meta Quest 2 e dall'account Twitter di Assassin's Creed è giunta la lieta notizia: Assassin's Creed Nexus può ora essere messo in Wishlist. A distanza di un mese dal trailer di Assassin's Creed Nexus di Ubisoft che mostra l'arrivo di Ezio, Connor e Kassandra su Meta Quest, si ritorna a parlare del progetto per VR.

Ci sono molti interrogativi direttamente connessi al suddetto titolo di Ubisoft, tutt'ora avvolto dal mistero anche a causa dell'assenza di un'esatta data d'uscita: non sono mancati gli interrogativi sulla possibilità che Assassin's Creed Nexus possa uscire anche su PlayStation VR2 o sulla natura del gioco in sé. Ciò nonostante, Ubisoft ha rilasciato un post importante per chi è stato incuriosito sin da subito da Assassin's Creed Nexus: "Intraprendete missioni come quelle sandbox e gli assassinii degli obiettivi. Esplorate storiche città iconiche tra cui Venezia, Atene, la Boston coloniale e molto altro. Il gioco è ora disponibile per essere messo in Wishlist".

Si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali per il momento, nell'attesa di conoscere di più sul progetto che permetterà agli utenti di "usare movimenti reali per parare, schivare e duellare con una varietà di nemici reattivi", cercando di nascondersi agli occhi dei civili e dei propri nemici. "Vivi la scarica adrenalinica dell'assassinio aereo e dell'audace salto della fede. Sfrutta il realistico e immersivo sistema di mosse da parkour e scegli come raggiungere i tuoi obiettivi in un'ampia varietà di mappe".