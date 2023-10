Assassin's Creed Nexus: nuovo trailer per l'esperienza VR di Ubisoft

Dopo aver dato conferma del ritorno di Ezio, Connor e Kassandra, Ubisoft mette nuovamente in mostra Assassin's Creed Nexus, nuovo episodio del fortunato franchise destinato ad approdare su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro.

Il filmato a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia consente di dare uno sguardo al gameplay di Assassin's Creed Nexus, di osservare la ricostruzione ambientale di alcuni periodi storici che visiteremo, nonché e di apprezzare le animazioni con cui potremo farci strada tra i tetti delle città e sorprendere e assassinare i nostri nemici. Il video ci presenta anche il protagonista dell'epoca contemporanea di Assassin's Creed Nexus, Dominika Wilk, membro della Confraternita che adesso lavora sottocopertura presso l'Abstergo.

In Assassin's Creed Nexus impersonerete gli Assassini leggendari in una nuova storia in esclusiva per la realtà virtuale. Esegui corse acrobatiche ed esplora liberamente mappe aperte per decidere come raggiungere gli obiettivi. Sfrutta i movimenti del mondo reale con tante armi diverse per affrontare nemici reattivi. Muoviti furtivamente, nascondendoti nell'ombra o mimetizzandoti fra i passanti. Scopri il brivido degli assassinii aerei e dei balzi della fede. L'innovativa funzionalità VR offre l'esperienza immersiva definitiva con funzioni innovative che attenuano il senso di vertigine e la chinetosi.

Ricordiamo che Assassin's Creed Nexus arriverà su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro il 16 novembre di quest'anno.